Diplomatik kriz aşı ticaretini de etkiledi: Çekya Sputnik V'den vazgeçti

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Rusya ise iddiaları temelsiz olarak nitelemiş, karşılıklılık esası gereği 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Kriz aşı ticaretini de vurdu

Tüm bu gelişmeler iki ülke arasındaki "aşı ticaretine" de yansıdı. Çekya, daha önce alacağını duyurduğu Rus aşısı Sputnik V'yi satın almaktan vazgeçti.

Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, aynı zamanda Dışişleri Bakanı görevini vekaleten yürüten Jan Hamaczek, Rusya ile Sputnik V aşı alımına ilişkin yapmayı planladıkları görüşmeden vazgeçtiklerini açıkladı.

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Çekya, EMA’nın onayladığı aşılara yoğunlaşacak

Prag ile Moskova hattında yaşanmakta krizin ışığında Rus aşısının iki ülke arasında pazarlık konusu olmaktan çıktığını belirten Hamaczek, Sputnik V aşısının Çekya’da kullanılmayacağını bildirdi.

Çekya rotayı yeniden Avrupa'ya çevirdi

Hamaczek, mevcut durumda Çekya için tek yolun Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı aşılara yoğunlaşmak olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Hamaczek, geçtiğimiz hafta Danimarka’nın AstraZeneca aşılarını uygulamayı tamamen durdurduklarını açıklamasının ardından "Çekya, Danimarka’nın elindeki tüm AstraZeneca aşılarını satın almaya talip. Tüm dünyada aşı arıyoruz, önümüzdeki Pazartesi günü Sputnik V korona virüs aşısı alımı konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gideceğim" demişti.

DÜNYA Çekya 18 Rus diplomatı sınır dışı ediyor