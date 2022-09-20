Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun düzenlendiği New York’ta ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken ile bir araya geldi.
Yarım saat süren görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun düzenlendiği New York’ta ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken ile bir araya geldi.
Yarım saat süren görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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