Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı Blinkenla görüştü
AMERİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York’ta, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi Diğer
​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı Blinkenla görüştü
Arşiv.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun düzenlendiği New York’ta ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken ile bir araya geldi.

Yarım saat süren görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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