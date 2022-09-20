Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York’ta, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

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