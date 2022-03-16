Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı ile Ukraynayı görüştü Blinken Türkiyeye teşekkür etti
AMERİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile Ukrayna'yı görüştü: Blinken Türkiye'ye teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken, Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü. Görüşmede Blinken, Ukrayna'ya sağladığı yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İki bakanın Rusya-Ukrayna savaşını ve Putin'in başlattığı bu savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları görüştüğünü belirtti.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı ile Ukraynayı görüştü: Blinken Türkiyeye teşekkür etti
Mevlüt Çavuşoğlu - Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Blinken, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin yanı sıra Ukrayna'ya sağladığı yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Çavuşoğlu'nun telefonda görüştüklerini bildirdi.

  • İki bakanın Rusya-Ukrayna savaşını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları görüştüğünü belirten Price, şunları kaydetti:

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

"Blinken, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği destek ayrıca kışkırtılmamış ve acımasız savaşından dolayı Putin'den hesap sorma çabaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu anda Ukrayna'ya yardım etme çabalarından dolayı teşekkür etti."

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