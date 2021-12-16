Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve Dışişleri Bakanları ile görüşme gerçekleştirdi
AFRİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve Dışişleri Bakanları ile görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Büyükelçi Albert Shingiro, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diaspora Bakanı Kandia Camara ve Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı, Büyükelçi Frederick M.M Shava ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve dışişleri bakanlarıyla görüşme gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve dışişleri bakanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek güne başladık." ifadesini kullandı.

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.

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