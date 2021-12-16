Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve Dışişleri Bakanları ile görüşme gerçekleştirdi

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Birliği Afganistan'da temsilciliklerini tekrar açabilmek için bizden yardım istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Türkiye'nin, Afganistan'da büyükelçiliğini açık tutan tek NATO ülkesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Afganistan'da öngörülü ve cesur bir kararla büyükelçiliğini açık tutan tek NATO ülkesiyiz. Avrupa Birliği dahil herkes temsilciliğini tekrar açmak için çaba sarf ediyor bizden de yardım istiyor.' dedi.