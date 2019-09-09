Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapalı Maraşı ziyaret etti
AVRUPA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapalı Maraş'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti. KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

Haber Merkezi AA
KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.
KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki temasları kapsamında, Kudret Özersay ile 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesine gitti.

Maraş'ta incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, askeri yetkililerden bölgeye ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

KKTC'de, 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına Bakan Özersay da katılmıştı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

  • KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

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