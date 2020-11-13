Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTCde
AVRUPA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Bakan Çavuşoğlu, KKTC ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve #KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere #Kıbrıs’tayız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Özel uçakla saat 15.00'te Ercan Havalimanı'na gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve #KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere #Kıbrıs’tayız." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Kasım Pazar günü KKTC'ye gelerek, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması, Kapalı Maraş'ı ziyaret etmesi, KKTC Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katılması ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesi bekleniyor.

KKTC’de kaos yürüyüşü
DÜNYA
KKTC’de kaos yürüyüşü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'i kutladı
DÜNYA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'i kutladı
Abone Ol Google News
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Günlük vaka 7 ay önceki seviyelere çıktı.
Korumaları karantinaya alındı

Korumaları karantinaya alındı

Başkanlık seçimleri ardından dikkat çeken haber.
Minsk Grubu çöktü Fransa da çöktü

Minsk Grubu çöktü Fransa da çöktü

​Karabağ'ın çözümünde masada hangi ülkeler yer alacak?
Google'a ceza

Google'a ceza

Rekabet Kurulu, kararını açıkladı.
İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı

Vali açıkladı: Pazar yerlerinde artık sigara içilmeyecek.
Aspirinden vazgeçmiyorlar

Aspirinden vazgeçmiyorlar

​Bulgarlar Edirne'de eczanelerde aspirin bırakmadı.

Aşı şirketlerin kar hırsına kurban edilmemeli

Aşı şirketlerin kar hırsına kurban edilmemeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da konuştu.
Oktar'a hapis talebi

Oktar'a hapis talebi

​150 yıldan bin 365 yıla kadar ceza isteniyor.

​Kanada yasaklayınca Türkiye üretti..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.