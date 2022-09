Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine katılmak üzere Londra’da.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine katılmak için İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra’dayız" açıklamasında bulundu.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız.



In London to attend the funeral of the late Queen Elizabeth II of the United Kingdom. pic.twitter.com/52sM86LTQG — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 18, 2022

Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmişti. 96 yaşında hayata veda eden II. Elizabeth için yarın dünya liderlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirilecek.

REKLAM

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vize' açıklaması: Uyaracağız