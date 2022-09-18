Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine katılmak üzere Londra’da.

İngiliz vatandaşından Kral Charles'a: Biz evimizi ısıtamıyoruz yaptığın törenlerin parasını ödüyoruz

İngiltere Kralı 3. Charles, kral olarak ülkeye ilk ziyaretinde tepkiyle karşılandı. Halkı selamladığı sırada Kral 3. Charles'ı protesto eden bir kişi “Biz evimizi ısıtamıyoruz. Yaptığın törenlerin parasını vergimizle ödüyoruz. Tam 100 milyon sterlin' diyerek tepki gösterdi. Korumasının araya girmesi üzerine kral protestocudan uzaklaştırıldı.