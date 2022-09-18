Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kraliçe II Elizabethin cenazesine katılmak üzere Londrada
AVRUPA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine katılmak üzere Londra’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Eylül’de yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

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Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine katılmak üzere Londra’da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine katılmak üzere Londra’da.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine katılmak için İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra’dayız" açıklamasında bulundu.

Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmişti. 96 yaşında hayata veda eden II. Elizabeth için yarın dünya liderlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirilecek.

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