Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT başkanı Fidan Moskova'ya gidecek

Avustralya'da yangından kurtulanlar o anları böyle anlattı: 2 saatte her yeri sardı

Avusturya'daki yangınlarda 25 kişi hayatını kaybetti. 20 milyon dönüm arazi ve yüzlerce ev kül oldu. 480 milyondan fazla hayvan yangından can verdi. Yangından kurtulanlar yaşadıkları korkunç anları anlattı: “İki saat içinde her yer sardı”