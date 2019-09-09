​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye, İdlib, Astana ve Anayasa Komitesi konuları görüşüldü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye, İdlib, Astana ve Anayasa Komitesi konuları görüşüldü.
Ayrıntılar geliyor...
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