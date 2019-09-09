​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile bir araya geldi

Hayat

Çocukların gözü Youtuber'lıkta

ABD, Çin ve İngiltere'de yaşları 8 ila 12 arasında değişen 3 bin çocukla yapılan ankete göre Youtuber olmak isteyen çocukların sayısı astronot olmak isteyenlerindekinden üç kat fazla