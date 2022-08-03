Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
ASYA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Lavrov ile görüşme gerçekleştirdik. Her iki ülkenin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gündemdeydi. Ateşkes umuduna yönelik beklentilerimizi dile getirdik. Bölgemizin ve dünyanın barışı için çaba göstermeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak için gittiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamboçya'dan ayrılmadan önce Rus mevkidaşım Lavrov'la görüştüm. Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’ye yönelik umut artıyor"

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Her iki ülkenin ihraç edeceği ürünlerin önündeki engellerin kaldırılması gündemdeydi.

Bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledik. Türkiye’ye yönelik umut artıyor. Biz de bunu yapıcı bir şekilde değerlendirerek gerek bölgemizin gerekse dünyanın huzuru, barışı için çaba sarf etmeye devam edeceğiz."

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