Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya ve Belarus savaş olasılığını reddediyor
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Belarus savaş olasılığını reddediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin kısa sürede savaş olasılığına dikkat çektiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "Bizim görüştüğümüz Rusya ve Belarus kaynakları bunu reddediyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Belarus savaş olasılığını reddediyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk canlı yayınında Rusya ve Ukrayna'daki son gelişmeleri aktardı.

"Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini daha önce söylemiştik." diyen Bakan Çavuşoğlu, "ABD kısa sürede savaş olasılığına dikkat çekiyor. Bizim görüştüğümüz Rusya ve Belarus kaynakları bunu reddediyor." ifadelerini kullandı.

Belarus üzerinden de Ukrayna'ya saldırı olacileceğine dair söylentiler olduğu için Belarus Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, bakanın böyle bir şeyin söz konusu olmadığını kendisine söylediğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Belarus savaş olasılığını reddediyor
OYNAT 01:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Belarus savaş olasılığını reddediyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin kısa sürede savaş olasılığına dikkat çektiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, 'Bizim görüştüğümüz Rusya ve Belarus kaynakları bunu reddediyor.' dedi.

"OLASI SAVAŞ DURUMU İÇİN TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"

"Tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmalıyız. Batılı ülkelerin panik yaratan bu açıklamalara dikkat etmesi gerekiyor." açıklamasında bulunan Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olası bir savaş çerçevesinde hangi adımları atmamız lazım konusunda tedbirlerimizi alıyoruz. Bir panik havasında değiliz istihbaratımız ve diğer kurumlarımızla temas halindeyiz. Elde ettiğimiz bilgileri sayın cumhurbaşkanımızla paylaşıyoruz. Bir tahliye durumu olursa da bunu nasıl yapabileceğimizi konuşuyoruz.

Rusya savaşı başlatan taraf olmayacaktır. Diğer taraftan ABD ve bazı Batılı ülkeler 'yarın, 2-3 gün içinde işgal edecek' diye bilgi yayıyorlar. Bizim derdimiz burada çatışmayı önlemek, biz Türkiye olarak çatışmanın, savaşın, sorunun bir tarafı değiliz. Ama bir savaş, çatışma, hatta soğuk savaş, herhangi bir gerginliğin hepimize etkisi var. Ekonomiyi etkiler, enerji güvenliği, Turizm, her bakımdan önemlidir. Bu bölgede savaş olmasın diyerek gerginliği azaltıcı yönde çabalar sarf ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonu başından beri net. Önümüzdeki hafta çarşamba Lavrov ile görüşeceğiz, Kuleba ile görüşeceğiz, Belarus Dışişleri Bakanı ile bugün görüştük, temaslarımızı sürdüreceğiz.

"İKİ TARAF KABUL EDERSE ARABULUCU OLURUZ"

Ukrayna'ya yaptığımız ziyaret kapsamında sayın Cumhurbaşkanımızın basın toplantısında da açıkladığı gibi, iki taraf da kabul ederse arabuluculuk yapmayı memnuniyetle kabul ederiz. Minsk üçlüsünün toplantısına ev sahipliği yapmayı memnuniyetle kabul ederiz. Zelenskiy bizim aracılığımızla Putin ile bir araya gelmek istediğini söylüyoruz. Rusya'nın da buna olumlu yaklaşması gerekiyor.

Putin'in de kapıyı kapatmaması lazım. Olumlu ya da olumsuz bir cevapları yok. İkisini bir araya getirmenin yanında her iki ülkeye düşüncelerimizi, tavsiyelerimizi doğrudan iletiyoruz.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN UKRAYNA'DAKİ VATANDAŞLARA TAVSİYE

Kendilerine arkadaşlarımız telefonla tek tek ulaşmaya başladılar. Bizim duyurularımızı yakından takip etsinler, paylaştığımız numaraları yanlarında tutsunlar. İhtiyaç halinde bu telefonlardan bize ulaşsınlar. En kötü senaryoya göre bir tahliye durumu olursa biz yönlendireceğiz.

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