Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Togoya büyükelçilik açma kararı aldık
AFRİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Batı Afrika ülkesi Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldıklarını duyurdu. Çavuşoğlu, "Togo'yla ikili ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi konuşmak için buradayız. Ayrıca buraya büyükelçilik açma kararı aldık. Büyükelçiliğimizin ne zaman, nasıl açılacağını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Togo'da, Devlet Başkanı Faure Gnassingbe tarafından kabulünün ardından açıklamalarda bulundu.

Togo'ya kapsamlı bir heyetle geldiklerini belirten Çavuşoğlu, "Togo'yu ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanıyım. Onun için de mutluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve en iyi dileklerini ilettim." ifadelerini kullandı.

  • Çavuşoğlu, "Togo'yla ikili ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi konuşmak için buradayız. Ayrıca buraya büyükelçilik açma kararı aldık. Büyükelçiliğimizin ne zaman, nasıl açılacağını değerlendirdik. Ayrıca bir ay önce kardeşim, (Dışişleri Bakanı) Robert Dussey beni davet etmişti. Onun davetini kırmayarak bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Çavuşoğlu, görüşmelerde, Türk Hava Yolları'nın (THY) Togo'ya sefer düzenlemesi ile eğitim ve güvenlik gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

Afganistan'daki intihar saldırısı askeri konvoyu hedef aldı: Sekiz asker öldü
DÜNYA
Afganistan'daki intihar saldırısı askeri konvoyu hedef aldı: Sekiz asker öldü

Hakkari'de hain saldırı: İki askerimiz şehit oldu
GÜNDEM
Hakkari'de hain saldırı: İki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'lı mevkidaşı el-Atiyye ile bir araya geldi
DÜNYA
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'lı mevkidaşı el-Atiyye ile bir araya geldi
Abone Ol Google News
Erdoğana sunuldu

Erdoğan'a sunuldu

Temsilci bulundurmak zorunlu olacak.
İlk beşteki bir il değişti

İlk beşteki bir il değişti

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Alçaklar tutuklandı

Alçaklar tutuklandı

​Uyuşturucu satıcıları polise saldırmıştı.
Şehidimiz var

Şehidimiz var

Hakkari'deki hain saldırıda iki askerimiz şehit oldu.
Umutlandıran gelişme

Umutlandıran gelişme

İşe yarıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Şanlıurfa kavruluyor: 52 dereceyi gördü

Şanlıurfa kavruluyor: 52 dereceyi gördü

Çocuklar serinlemek için sulama aracına akın etti.

Unuttuğumuz Kıbrıs

Unuttuğumuz Kıbrıs

​Her metrekaresi şehit kanı ile sulanan kardeş toprağımız.

Beşiktaş <br>elinden kaçırdı

Beşiktaş
elinden kaçırdı

'​Yürürken bile zorlanır' diyorlardı, göz kamaştırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.