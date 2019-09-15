Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
ORTADOĞU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, "Ürdün'le iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin yanı sıra Filistin konusunda da birlikte çaba göstererek güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi

avuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde mevkidaşı Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

  • "Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir araya geldik. Ürdün'le iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin yanı sıra Filistin konusunda da birlikte çaba göstererek güçlendirmeye devam edeceğiz."

BAE güçleri Libya'da Çin yapımı İHA'larla saldırdı
DÜNYA
BAE güçleri Libya'da Çin yapımı İHA'larla saldırdı

Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Trabzonda 11ler belli oldu

Trabzon'da
11'ler belli oldu

​4. hafta mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
VAR iki kararı iptal etti

VAR 'iki'
kararı iptal etti

Kırmızı kart gören oyuncu geri çağrıldı.
İstanbul'da sürpriz gösteri

İstanbul'da sürpriz gösteri

Be-200 ve Su-35 İstanbul semalarında uçtu.
Alçakça bir girişimdir

Alçakça bir girişimdir

Bakan Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'nun açıklamasına sert tepki.
Sokak ortasında silahlı kavga

Sokak ortasında silahlı kavga

​Avcılar'daki kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.
İkinci intikal tamamlandı

İkinci intikal tamamlandı

Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanıyor.
İlk kez <br>sergilenecek

İlk kez
sergilenecek

Akıncı ve Cezeri ilk kez TEKNOFEST'te.
Satışlar <br>yüzde 30 arttı

Satışlar
yüzde 30 arttı

​ÖTV indirimi beyaz eşya sektöründe etkili oldu.
Düzce Belediye <br>Başkanının acı günü

Düzce Belediye
Başkanının acı günü

Faruk Özlü'nün 91 yaşındaki annesi toprağa verildi.
Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

'Evlat nöbeti'ne katılan aile sayısı 33'e yükseldi.
35 milyon<br> araç geçti

35 milyon
araç geçti

​İstanbul-İzmir Otoyolu 4 Ağustos'ta açılmıştı.
Türkiye'de<br> ilk kez uygulanıyor

Türkiye'de
ilk kez uygulanıyor

​İstanbul Havalimanı'na konuldu, 5 saniyede işlem yapılabiliyor.
Liderlik maçında yok

Liderlik maçında yok

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadroya alınmadı.
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'nda fotoğraflar paylaştı.
Tahliye rüzgarı

Tahliye rüzgarı

​FETÖ davalarındaki tahliye kararları tartışma konusu oldu.
5 yıldızlı otelde yangın paniği

5 yıldızlı otelde yangın paniği

​İstanbul'daki yangında 200 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.