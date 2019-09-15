Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

avuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde mevkidaşı Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
#Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’yle bir araya geldik. Ürdün’le işbirliğimizi ikili ilişkilerimizin yanısıra Filistin konusunda da birlikte çaba göstererek güçlendirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/G7tDJWSb4q
#Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’yle bir araya geldik. Ürdün’le işbirliğimizi ikili ilişkilerimizin yanısıra Filistin konusunda da birlikte çaba göstererek güçlendirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/G7tDJWSb4q— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 15 Eylül 2019
Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
- "Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir araya geldik. Ürdün'le iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin yanı sıra Filistin konusunda da birlikte çaba göstererek güçlendirmeye devam edeceğiz."