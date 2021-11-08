Dünya Dışişleri Bakanı dünyaya böyle seslendi Paçalarını kıvırıp suya girdi
AVRUPA

Dışişleri Bakanı dünyaya böyle seslendi: Paçalarını kıvırıp suya girdi

Tuvalu Adalet, İletişim ve Dışişleri Bakanı Simon Kofe iklim krizine dikkat çekmek için denize girerek açıklama yaptı. Kofe, İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na denizin içinde kurulan kürsüden seslenerek, ada ülkesinin iklim değişikliğinden etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda geldiğini göstermek istedi.

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Haber Merkezi Diğer
Dışişleri Bakanı dünyaya böyle seslendi: Paçalarını kıvırıp suya girdi
Paçalarını kıvırıp suya girdi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) devam ediyor.

Büyük Okyanus'ta yer alan Polinezya ülkesi Tuvalu, 12 Kasım'da sona erecek konferansa mesaj göndermek için farklı bir yol seçti.

DENİZİN İÇİNDEN SESLENDİ

Tuvalu Adalet, İletişim ve Dışişleri Bakanı Simon Kofe, COP26'ya denizin içinde kurulan kürsüden seslenerek, ada ülkesinin iklim değişikliğinden etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda geldiğini göstermek istedi.

Kofe, mesajında, "Açıklama, iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesinin etkileri nedeniyle Tuvalu'da karşılaşılan gerçek durumla COP26'yı yan yana getiriyor." dedi.

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