Dışişleri Bakanı dünyaya böyle seslendi: Paçalarını kıvırıp suya girdi

Karabağ zaferinin 1. yılında Bakü'de "Demir yumruk" etkinliği düzenlendi

'Zafer Günü' kutlamaları kapsamında Hazar Denizi kıyısında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmalarında kullandığı 'demir yumruk' ifadelerine atıfta bulunulan etkinlik yapıldı. Haydar Aliyev Fonuna bağlı Bölgesel Kalkınma Derneğinin organize ettiği etkinlikte gönüllü gençler bir araya gelerek 'Demir yumruk' resmi ve 'Zafer Günü' yazılarını oluşturdu. Gençlerin Azerbaycan Milli Marşı'nı da okuduğu etkinlik havadan görüntülendi.



Azerbaycan ordusu, bir yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.