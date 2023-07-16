Dışişleri Bakanı Fidan Malezya Başbakanı Ibrahim ile bir araya geldi

Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Malezya’da, Malezya Dışişleri Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir tarafından karşılandı. Fidan, ardından Malezya Dışişleri Bakanı Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir ve Penang eyalet Başbakanı Chow Kon Yeow ile bir araya geldi.