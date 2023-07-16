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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan Malezya Başbakanı Ibrahim ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Penang'da, Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim tarafından kabul edildi.

07:52 . 16/07/2023 Pazar
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Endonezya’nın ardından Malezya’da diplomatik temaslarını sürdürüyor.


Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Malezya’da, Malezya Dışişleri Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir tarafından karşılandı. Fidan, ardından Malezya Dışişleri Bakanı Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir ve Penang eyalet Başbakanı Chow Kon Yeow ile bir araya geldi.


Fidan, Malezya'nın Penang eyaletinde Malezya Başbakanı Ibrahim ile görüştü.

Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir ile bir araya geldi.



#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
#Malezya
#Anwar Ibrahim
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