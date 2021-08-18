Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinde Afganistan'daki son durum ele alındı.

GÜVENLİĞİ SAĞLAMA ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afganistan'daki durumu ele alan ikili, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasıyla ilgili olduklarını belirterek, önde gelen ulusal güçleri, en kısa sürede ülkede güvenliği ve düzeni sağlamaya çağırdı.

Öte yandan görüşmede uluslararası konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

OYNAT 00:22 İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder