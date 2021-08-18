Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afganistan'daki durumu ele alan ikili, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasıyla ilgili olduklarını belirterek, önde gelen ulusal güçleri, en kısa sürede ülkede güvenliği ve düzeni sağlamaya çağırdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un görüşmesinde Afganistan'daki son durum ele alındı.
GÜVENLİĞİ SAĞLAMA ÇAĞRISI
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Afganistan'daki durumu ele alan ikili, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasıyla ilgili olduklarını belirterek, önde gelen ulusal güçleri, en kısa sürede ülkede güvenliği ve düzeni sağlamaya çağırdı.
Öte yandan görüşmede uluslararası konular ve ikili ilişkiler ele alındı.