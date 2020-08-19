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Dünya Dışişleri Bakanlığı Malide darbe sonucu Cumhurbaşkanı Keitanın istifasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz
AFRİKA

Dışişleri Bakanlığı: Mali’de darbe sonucu Cumhurbaşkanı Keita’nın istifasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz

Mali'deki darbe girişimine ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Darbe sonucu Cumhurbaşkanı Keita’nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu. Mali Cumhurbaşkanı Keita, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada "İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum" demişti.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dışişleri Bakanlığı'nca "Mali'de darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali’de dün silahlı kuvvetler içindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın parlamento ve hükümeti feshederek, istifa etmeye zorlanmasınının derin endişe ve üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Dost ve kardeş Mali’de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS’ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali’nin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

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