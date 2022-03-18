Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Trakya’daki Müslüman mezarlığının tahrip edilmesine kınama

Dünya

İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 23'üncü gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Öte yandan Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Sergey Orlov ise dün yaptığı açıklamada şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...