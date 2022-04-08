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Dünya Dışişleri Bakanlığından Kramatorsk saldırısı sonrası ateşkes çağrısı
AVRUPA

Dışişleri Bakanlığından Kramatorsk saldırısı sonrası 'ateşkes' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kramatorsk şehrinde bir tren istasyonunun roketlerle vurulması nedeniyle savaşa son verilmesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, saldırının yol açtığı can kayıpları ve yaralanmaların üzüntüyle karşılandığını belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığından Kramatorsk saldırısı sonrası ateşkes çağrısı
Kramatorsk'a yapılan saldırı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulmasının yol açtığı can kayıpları ve yaralanmaların üzüntüyle karşılandığını belirterek, bir an önce ateşkes ilan edilerek savaşa son verilmesi çağrısında bulunuldu.

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"KUVVETLE YİNELİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz."

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