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Dünya

Dışişleri'nden Azerbaycan Milli Meclis Seçimleri açıklaması: Tarihi bir önem taşıyor

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da dün düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinin işgalden kurtarılan topraklar dahil ülkenin tamamında gerçekleştirilmiş olmasının tarihi bir önem taşıdığını bildirdi.

09:08 - 2/09/2024 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanlığı: Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Milli Meclis seçimlerinin kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlere ilişkin "Kardeş Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,

"Söz konusu parlamento seçimlerinin, işgalden kurtarılan topraklar dahil, Azerbaycan'ın tamamında gerçekleştirilmiş olması tarihi bir önem taşımaktadır. Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğu seçimlerin, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağına inanıyoruz"
ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'da dün düzenlenen seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olmuştu.




#Azerbaycan
#Dışişleri Bakanlığı
#7. Dönem Milli Meclis seçimleri
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