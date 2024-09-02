Dışişleri'nden Azerbaycan Milli Meclis Seçimleri açıklaması: Tarihi bir önem taşıyor

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor. 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek.