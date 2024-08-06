Dünya

Dışişleri'nden katil bakan Yisrael Katz'a tepki: Muhatap alınacak biri değil

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan terör devleti İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir" denildi.

16:20 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 16:44 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Katz'ın, bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.


'Muhatap alınacak biri değil'

İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir"

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.


Türkiye'nin yas ilan etmesini hazmedemediler

Terör devleti İsrail'in eli kanlı bakanı Yisrael Katz, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış ve haddini aşan sözlere Türkiye'den tepki yağmıştı. Hamas lideri İsmail Haniye için ilan edilen yas nedeniyle Türk bayrağının yarıya indirilmesini hazmedemeyen Katz, Türkiye'nin İsrail büyükelçi yardımcısının Bakanlığa çağrılması için talimat verdiğini duyurmuştu.


Erdoğan: Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, kendisini hedef alan paylaşımları için “
Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz. İstedikleri kadar çukurlaşsınlar Tayyip Erdoğan’ın ne kavline, ne kalbine zincir vurabilirler. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz, eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz”
demişti.


#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#soykırım
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