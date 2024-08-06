Dışişleri'nden katil bakan Yisrael Katz'a tepki: Muhatap alınacak biri değil

Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz. İstedikleri kadar çukurlaşsınlar Tayyip Erdoğan’ın ne kavline, ne kalbine zincir vurabilirler. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz, eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz”