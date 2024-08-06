Dışişleri'nden katil bakan Yisrael Katz'a tepki: Muhatap alınacak biri değil

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Katz'ın, bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
'Muhatap alınacak biri değil'
İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.
Türkiye'nin yas ilan etmesini hazmedemediler
Terör devleti İsrail'in eli kanlı bakanı Yisrael Katz, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış ve haddini aşan sözlere Türkiye'den tepki yağmıştı. Hamas lideri İsmail Haniye için ilan edilen yas nedeniyle Türk bayrağının yarıya indirilmesini hazmedemeyen Katz, Türkiye'nin İsrail büyükelçi yardımcısının Bakanlığa çağrılması için talimat verdiğini duyurmuştu.