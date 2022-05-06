Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kazakistan'a FETÖ uyarısı: Onlarla hareket edenlerle çalışmamız mümkün değil

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığının ev sahipliğinde Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Halkları Müftüleri Birliği Toplantısı'nda konuştu.

"Bu (FETÖ) sadece Türkiye’nin iç meselesi değildir"

Din istismarı ve dini kullanan terör örgütleriyle mücadele ile bilgi ve eğitim alanlarında yoğun iş birliği ve güçlü çalışmalar yapılmasının zorunluluk olduğunu vurgulayan Erbaş, "Coğrafyamızın en hayati ve acil sorunlarının başında; İslam’ın istismarı geliyor, dinin kötü temsili geliyor. Bilgiden, hikmetten, sanattan, zarafetten yoksun; kaba, dışlayıcı, şekilci, sloganist bir yöntemle ortalıkta dolaşanlar İslam’ın hayat veren ilkelerini gölgeliyor." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, DEAŞ, FETÖ, Boko Haram, Eş-Şebab gibi terör örgütlerinin en çok zararı Müslümanlara ve İslam coğrafyasına verdiğini ve bunların en tehlikelisinin de FETÖ olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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"Zira tam bir ikiyüzlülükle kendini profesyonel şekilde kamufle etmektedir. Bu sadece Türkiye’nin iç meselesi değildir. Tüm İslam coğrafyasında bir fitne ve istismar hareketidir. Emperyalistlerin hesabına hareket eden bir ihanet şebekesidir. Dünya Müslümanlarının yüzde 99'u bu örgütün hain emellerinin farkına varmış ve gerekli tedbirleri almıştır. Ancak bir iki yerde halen bu terör yapısıyla arasına mesafe koymayan, tavrını açıkça ifade edemeyen kişi ve kurumların varlığı dikkat çekmektedir. Açıkça ifade etmeliyim ki, bizim FETÖ ile hareket eden hiçbir kişi ve kurumla beraber çalışmamız mümkün değildir. Bu, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir. Bu yapıya müsamaha göstermek bilgisizlikten kaynaklanıyorsa gaflet, bilinçli yapılıyorsa ihanettir.”

FOTOĞRAF 7 Süleymaniye Camii'nde bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. İstanbul'un dört bir yanından gelenler bayram namazını burada kıldı. Caminin içinde yer bulamayan seccadelerini cami dışarısına koyarak namazını kıldı. Hutbesinin bir kısmını İngilizce okuyan Ali Erbaş, barış mesajı verdi Ali Erbaş hutbede \"Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım. Yükü olanın yükünü hafifletelim. Derdi olanın derdine ortak olalım. Allah resulünün bir mümin, diğer bir mümin için birbirini destekleyen, bir binanın tuğlaları gibidir ilkesine sadakat gösterelim. Muhterem müminler. Bayramlar hatırlamaktır. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi, eşimizi, dostumuzu, komşu ve akrabamızı ziyaret edelim. Öksüz, garip ve kimsesizleri sevindirelim. Hastaların Süleymaniye minberinden tüm insanlığa sesleniyorum. Ey insanlar! Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır. Ve dünya hepimize yeter. Geliniz, kimse kimseye haksızlık yapmasın. Herkes hakkına razı olsun. Benim daha iyi yaşamam için ötekinin elindekini de alayım. O ne olursa olsun felsefesiyle değil. Ötekinin de yaşayabilmesi için paylaşmam ve yardımlaşmam lazım felsefesiyle hareket edelim. Bu anlayışı her alanda hayata geçirirsek dünyada savaşlar, zulümler son bulur. Kadın, çocuk, milyonlarca masum insan yurdundan, yuvasından kaçarak başka sığınacak yerlere gitmek zorunda kalmaz. Farklılıklar, çatışma sebebi değil. Zenginlik vesilesi olur. Tüm insanlar dokunulmaz haklarını doya doya yaşar. İbadet özgürlüğünün ve mabet dokunulmazlığının korunması toplumsal barışa ve dünya barışına katkı sağlar\" dedi. Camiden çıkarken gazetecilere açıklama yapan Erbaş \"Bu yıl Ramazan çok bereketli geçti. Teravih Namazları çok coşkulu geçti. 2 yıl Teravih Namazı'nı camilerde kılamamıştık. Onun özlemini bu sene gidermiş olduk. İngilizce kısmı özet ve bir paragraftı. Cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler var hem onlar için hem de dünyaya mesaj verdik. Bayram Müslümanlar için olduğu kadar bütün insanlık için de bir sevgi günleridir\" dedi. Bu arada Büyükçekmece'den Süleymaniye Camii'ne bayram namazına gelen Zafer Akandere \"Ramazan çok güzel geçti. Allah bir daha yaşamayı nasip etsin. Mesele aç kalma meselesi değil bu bir sabır. Büyükçekmece'de oturuyoruz, buraya gelmek için 04.00-04.30 arasında kalktım\" diye konuştu. Halil İbrahim Çobanoğlu ise \"Ramazan çok güzel ve huzurlu geçti. Pandemiden sonra ki en güzel Ramazan'dı, özellikle camilerde saf tutmamız, namaz kılmamız çok büyük mutluluktu. Bağcılar'dan geldik. Çok trafik vardı. Pandemiden sonra ki ilk bayram namazını burada kılmak istedik açıkçası. Sabah namazını mahalledeki camide kıldım. Çocukları da alıp buraya geldik\" diye konuştu. Babasıyla Süleymaniye Camii'ne gelen 9 yaşındaki Eymen Çobanoğlu \"5 gün oruç tuttum. Güzel geçti güzeldi. Çok seviyorum bu camiyi, namaz da güzel geçti\" şeklinde konuştu. Dünyaya barış mesajı verdi: Ali Erbaş'tan Süleymaniye Camii'nde İngilizce hutbe Süleyman Camii'nde bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Süleymaniye Camii'nde yoğunluk oluştu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir bölümünü ingilizce okuduğu hutbesinde 'Barış' mesajı verdi. BiP'te paylaş

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