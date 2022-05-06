Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kazakistan'a FETÖ uyarısı: Onlarla hareket edenlerle çalışmamız mümkün değil
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan'da yaptığı açıklamada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile hareket eden kişi ve kurumlarla beraber çalışmalarının mümkün olmadığını bildirdi. Erbaş, "Dünya Müslümanlarının yüzde 99'u bu örgütün hain emellerinin farkına varmış ve gerekli tedbirleri almıştır. Ancak bir iki yerde halen bu terör yapısıyla arasına mesafe koymayan, tavrını açıkça ifade edemeyen kişi ve kurumların varlığı dikkat çekmektedir" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığının ev sahipliğinde Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Halkları Müftüleri Birliği Toplantısı'nda konuştu.
"Bu (FETÖ) sadece Türkiye’nin iç meselesi değildir"
Din istismarı ve dini kullanan terör örgütleriyle mücadele ile bilgi ve eğitim alanlarında yoğun iş birliği ve güçlü çalışmalar yapılmasının zorunluluk olduğunu vurgulayan Erbaş, "Coğrafyamızın en hayati ve acil sorunlarının başında; İslam’ın istismarı geliyor, dinin kötü temsili geliyor. Bilgiden, hikmetten, sanattan, zarafetten yoksun; kaba, dışlayıcı, şekilci, sloganist bir yöntemle ortalıkta dolaşanlar İslam’ın hayat veren ilkelerini gölgeliyor." diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, DEAŞ, FETÖ, Boko Haram, Eş-Şebab gibi terör örgütlerinin en çok zararı Müslümanlara ve İslam coğrafyasına verdiğini ve bunların en tehlikelisinin de FETÖ olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
REKLAM
"Zira tam bir ikiyüzlülükle kendini profesyonel şekilde kamufle etmektedir. Bu sadece Türkiye’nin iç meselesi değildir. Tüm İslam coğrafyasında bir fitne ve istismar hareketidir. Emperyalistlerin hesabına hareket eden bir ihanet şebekesidir. Dünya Müslümanlarının yüzde 99'u bu örgütün hain emellerinin farkına varmış ve gerekli tedbirleri almıştır. Ancak bir iki yerde halen bu terör yapısıyla arasına mesafe koymayan, tavrını açıkça ifade edemeyen kişi ve kurumların varlığı dikkat çekmektedir. Açıkça ifade etmeliyim ki, bizim FETÖ ile hareket eden hiçbir kişi ve kurumla beraber çalışmamız mümkün değildir. Bu, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir. Bu yapıya müsamaha göstermek bilgisizlikten kaynaklanıyorsa gaflet, bilinçli yapılıyorsa ihanettir.”