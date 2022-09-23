Dünya Doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış sonrası Yunanlılar odun depolamaya başladı
AVRUPA

Doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış sonrası Yunanlılar odun depolamaya başladı

Yunanistan'da artan doğal gaz ve elektrik fiyatları karşısında enerji ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkan bir seçenek olan odunun fiyatı da yükselişe geçti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış sonrası Yunanlılar odun depolamaya başladı
Arşiv

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların ardından Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz tedarikini kesmesi, Yunanistan'da da halkı alternatif ısınma seçenekleri arayışına soktu.

Yunanistan'da artan doğal gaz ve elektrik fiyatları karşısında enerji ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkan bir seçenek olan odunun fiyatı da yükselişe geçti.

Ülkedeki odun fiyatları bölgelere göre değişiklik gösterirken yüzde 30 ila 70 arttı.

Soba ve şömine kullanımına geçişin altyapı açısından zor olduğu, ısınma aracı olarak mazot, doğal gaz ya da elektriğin kullanıldığı büyük şehirlerde odun fiyatlarında kısmi artış gözlenirken taşrada ve kuzeyi gibi Yunanistan'ın soğuk kesimlerinde oduna rağbet daha çok arttı.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor

"Bulgaristan, odun ihracatını azalttı"

Gümülcineli odun satıcısı Ahmet Yüksel, AA muhabirine enerji krizinden doğan endişe ve artan talep nedeniyle Bulgaristan gibi Yunanistan'a odun temin eden ülkelerin de arzı azalttığını söyledi.

Yüksel, arzın azalmasının fiyat artışında etkili olduğunu belirterek, artıştaki bir başka nedenin, ısınma sorunu yaşanabileceği kaygısıyla odun ve pelet talebinin, Avrupa ülkeleri genelinde de artması olduğunu kaydetti.

Enerji krizi Avrupa’yı parçaladı: Toplantı öncesi anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı
DÜNYA
Enerji krizi Avrupa’yı parçaladı: Toplantı öncesi anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı

"Rağbet özellikle köylerde arttı"

Rağbetin özellikle köylerde yoğun olduğunu ifade eden Yüksel, "Odun fiyatları arttı, neredeyse iki katına çıktı. Geçen yıl 70 avroya sattığımız 1 metreküp odunu bu yıl 125 avrodan satıyoruz." diye konuştu.

Yüksel, yıl içinde hükümetin teşvik paketi nedeniyle vatandaşların mazota yönelebileceği değerlendirmesinde de bulundu.

Soba maliyetleri de yükseldi

Yunanistan'ın soğuk bölgelerinden Batı Trakya'da soba üreticisi Erkan Topçu da son bir iki yıldır doğal gaz, mazot ve elektrikte gözlenen fiyat artışları nedeniyle odun, pelet ve sobaya talebin arttığını dile getirdi.

Topçu, "Kalorifer yakıldığında tüm odalar ısıtıldığı için daha yüksek bir maliyet oluyor. Soba yakıldığında ise tek odanın ısınmasıyla ısınma maliyeti düşük tutulabiliyor." diye konuştu.

Dünya genelinde demir fiyatlarında yaşanan artışa da işaret eden Topçu, bu nedenle soba maliyetlerinin arttığını söyledi.

"Doğal gaz fiyatı iki yıl öncesine göre 10 kat arttı"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında 11 Eylül'de düzenlenen basın toplantısında, enerji kriziyle mücadele için hükümetin destek programları uygulayacağını belirterek, "Doğal gazda büyük sorun var. Fiyatlar, iki yıl öncesine göre 10 kat (arttı)." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa'da enerji alarmı: Böylesi ilk kez görüldü
DÜNYA
Avrupa'da enerji alarmı: Böylesi ilk kez görüldü
İETT şoföründen rezil hareket

İETT şoföründen rezil hareket

​Pes dedirten görüntü: Yol soran kadın neye uğradığını şaşırdı.
Video çekerken yanlışlıkla buldu

Video çekerken yanlışlıkla buldu

​Bulduğu şeyin değerini öğrenince şaşkına döndü.
İşletmelerde dijital dönüşüm seferberliği: Bakan Varank destek paketini açıkladı

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

​Ülke çapında dereceye giren gençlerin hediyeleri Başkan Avcı'dan...

​Altılı masadaki koltuk kavgası sıktı

​Fabrikada sona gelindi: Aracın gideceği yer belli.

​Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.