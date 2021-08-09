Dünya Doğduğunda bir elma kadardı Dünyanın en küçük bebeği taburcu oldu
ASYA

Doğduğunda bir elma kadardı: 'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu

Singapur'da, 212 gram ağırlığında, 24 cm boyunda doğduğu için 'dünyanın en küçük bebeği' olarak anılan Kwek Yu Xuan, 13 ay yoğun bakım tedavisi gördükten sonra taburcu edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğduğunda bir elma kadardı: Dünyanın en küçük bebeği taburcu oldu
Kwek Yu Xuan

Singapur'da, doğduğunda kilosu yalnızca bir elmanınki kadar olan ama şimdi 6.3 kilograma çıkan Yu Xuan, 40 değil 25 haftalıkken dünyaya geldi.

Preeklampsi hastalığı teşhisi konan anne, çocuğunu acil sezaryen ile dünyaya getirmek durumunda kaldı. Preeklampsi hastalığı, hayati organlara zarar verebilecek ve hem anne hem de bebek için ölümcül olabilen tehlikeli derecede yüksek tansiyon nedeniyle meydana geliyor.

HAYATA TUTUNMAYI BAŞARDI

Yaşama şansı düşük bulunsa da hayata tutunmayı başaran Yu Xuan çeşitli tedavilere görüp makinelere bağlı yaşadığı 13 ayın ardından, hâlâ kronik solunum rahatsızlığı yaşasa da artık durumu yeterince iyi olduğu için evine gönderildi.


Bu bebek iki kere doğdu
HAYAT
Bu bebek iki kere doğdu
  • Yu Xuan'ın, bir de oğulları olan ailesi 13 aylık bu hastane masrafını, kampanya ile toplanan 270 bin 601 dolarlık bağış sayesinde ödeyebilmişti.

UNVAN ABD'DEYDİ

'Dünyanın en küçük bebeği' unvanı Yu Xuan'dan önce ABD'de 2018'de 245 gram doğan bir diğer kız çocuğuna aitti.

Anne karnında düşünen bebek
HAYAT
Anne karnında düşünen bebek

Sadece köpeğinin karnına yattığında sakinleşen bebeğin içinizi ısıtacak görüntüleri
OYNAT 00:37
Sadece köpeğinin karnına yattığında sakinleşen bebeğin içinizi ısıtacak görüntüleri
ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan James adındaki 6 haftalık bebek ile sevimli dostunun içimizi ısıtacak görüntüleri kameraya yansıyor. Babası tarafından kucağına alınan bebek birden ağlamaya başlıyor. Tekrar köpeğin karnına yatırdığında ağlamayı bırakıyor. İkilinin sevimli anları ise kameraya böyle yansıyor.


10 aylık bebek 20 kilo
OYNAT
10 aylık bebek 20 kilo

Kolombiya'da 10 aylık bir bebek tam 20 kilo ağırlığında. Doğduğu günden itibaren hızla kilo alan bebeğin ailesi çaresizce metabolizma bozukluğunun tedavisini bulmaya çalışıyorlar.


Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.