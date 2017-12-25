DünyaDoğu Gutada yüzlerce hasta acil tahliye bekliyor
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Doğu Guta'da yüzlerce hasta 'acil' tahliye bekliyor

Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da acil tahliye ve ilaç bekleyen yüzlerce hasta var. Bunlardan çoğu kanser hastalarından ve acil ameliyat bekleyenlerden oluşuyor. Şimdiye kadar tahliye bekleyen hastaların sayısının 590’ı aştığını dile getiren doktor Muhammed Ketub, "Tahliye bekleyen çok sayıda hasta vefat etti" açıklamasında bulundu.

Haber MerkeziAA
Doğu Guta'da kuşatma altında kalan hasta ve çocukları, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyorlar.
Doğu Guta'da kuşatma altında kalan hasta ve çocukları, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta'daki doktorlar ve sağlık çalışanları, bölgede tedavi edilemeyen yüzlerce hastanın bir an önce tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Esed rejiminin son 8 aydır sıkılaştırdığı abluka, yarısı çocuk 400 bin sivile iç savaşın en büyük acılarını yaşatıyor.

Çok sayıda bebek ve çocuğun açlık ve ilaçsızlıktan hayatını kaybettiği Doğu Guta'da rejim, okulları ve yetimhaneleri dahi hedef alıyor.

  • Doğu Guta'ya bu yılın nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve tüccarlar aracılığıyla kısıtlı da olsa gıda girişi sağlanabiliyordu ancak söz konusu dönemden bu yana bölgeye gıda maddesi ve ilaç sokmak imkansız hale geldi. Bu durum, bölge halkının günlük yaşamını daha da zora soktu.

Doğu Gutalı babanın yürek burkan feryadı
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Doğu Gutalı babanın yürek burkan feryadı
Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Gutalılara karşı kullandığı "aç bırakma" silahı, hasta çocukları vuruyor. Bombardıman ve kuşatma altındaki Doğu Guta'da topladığı plastik atıkları mazot üreticilerine satarak geçimini sağlayan baba Ebu Süleyman, “Doğu Guta'nın durumu çok çok kötü. Yemin ederim bugün çocuklara bir şey yediremedik” diye feryat ediyor.



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İlaç yetersizliği, hastaların hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor

Rejimin hastaneler, sağlık merkezleri ve ilaç depolarını hedef alması ve yenilerinin tedariğini engellemesi sonucu hastalar kaderlerine terk edildi.

Zor şartlar ve imkansızlıklar nedeniyle tedavi olmaları imkansız hale gelen yüzlerce hasta, donanımlı hastanelerde bakıma ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada Doğu Guta’daki sağlık krizine dikkati çekerek şunları dile getirmişti:

Bunları Sayın Putin'le görüşerek oradan sıkıntısız bir şekilde ülkemize alıp burada tedavi ise tedavi, bakımsa bakım, bunları ülkemizde yaptıralım istiyoruz.

Kerim bebek, Doğu Guta'da Esed rejimi güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda hem sol gözünü hem de annesini kaybetmişti.

"Buradan çıkarılacak hastalara acil müdahale gerekiyor"

Tayyıb Sağlık Merkezi'nde çalışan Doğu Gutalı doktor Muhammed Ketub, "Şimdiye kadar tahliye bekleyenlerin sayısı 590’ı aştı ancak bu sayı, Doğu Guta’da tahliye bekleyen hastaların hepsini yansıtmıyor. Bu rakam sadece Doğu Guta’da tedavi edilemeyen ve Suriye Kızılay’ı yolu ile tahliye edilmek için listeye eklenenlerin sayısı." ifadelerini kullandı.

Ketub, tahliye edilmesi gerekenlerin sayısının daha fazla olduğuna ve bunların güvenlik endişeleri bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Guta'dan tahliye edilmesi gereken hastaları 3 kategoriye ayırabiliriz: İlk grubun Doğu Guta’da tedavileri mümkün değil. Buradan çıkarılacak hastalara acil müdahale yapılması gerekiyor. Kanser hastaları, kalp ve göz ameliyatı bekleyen hastalar var. İkinci grupta ilaç tedavisi görmesi gereken hastalarımız var. Yani Doğu Guta’da gerekli ilaçlar olmadığı için ilaç tedavisi yapılamayan hastalar, Guta dışında ilaç tedavisinde iyileşebilir. Üçüncü gurubu ise bölgeden dışarı çıkarılıp durumlarına teşhis konulmasını bekleyen hastalar oluşturuyor."

Abluka altında ‘bir deri bir kemik’ kaldı
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Abluka altında ‘bir deri bir kemik’ kaldı
Suriye'de Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da, ailesi kaybolan 3 yaşındaki Hamza, gıda ve ilaç yetmezliğine bağlı hastalıkları nedeniyle 8 aydır yürüyemiyor ve konuşamıyor.
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Bebek ve çocuk mezarlığına döndü

Rejimin "aç bırakma silahı", en çok yaklaşık 400 bin nüfuslu bölgenin yarısını oluşturan bebek ve çocukları vurdu.

Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, 2014'ten bu yana 527 bebek öldü. 2014'te kuşatmaya bağlı açlık ve ilaçsızlık nedeniyle 15 bebek yaşamını yitirirken bu sayı 2017'nin 10 ayında 227'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre, bebek ölümleri artmaya devam ediyor. UNICEF, 10 Aralık'taki açıklamasında, 7-17 yaşlarındaki 137 çocuğun tedavileri yapılmak üzere acilen tahliye edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Güçlükle bulunan gıdalar ateş pahası

Doğu Guta'da konuşan ebeveynler, çocuklarının bazı günler 24 saat aç kaldığını, diğer günlerde ise en iyi ihtimalle yalnızca ekmekten oluşan yarım öğünle yetinmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Az sayıdaki gıda maddesinin fiyatları da pahalandı. Bebek mamasının tükendiği bölgede, 1 bardak süt bin Suriye lirasına (9 TL) satılıyor.

Bir kilogram pirinç 2 bin 900 Suriye lirasından (25 TL), bir kilogram şeker ise 2 bin 450 Suriye lirasından (21 TL) satılıyor.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran tarafından 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgeleri içinde alındı. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

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