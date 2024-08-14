Doğum belgeleri bile çıkmadan katledildiler

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kalan Filistinli baba Muhammed Ebu El-Kumsan, dört gün önce doğan ikiz bebekleri için doğum belgesi çıkarmaya gitti. Geri döndüğünde ise ikiz bebeklerinin ve eşinin İsrail saldırısında öldüğünü öğrendi. Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda sesi kısılıncaya kadar ağlayan babanın yaşadığı hüzün görenlerin yüreklerini dağladı.