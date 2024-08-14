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Dünya

Doğum belgeleri bile çıkmadan katledildiler

Soykırımcı İsrail, Deyr el-Belah'ta yeni doğan ikiz bebekleri ve annesini katletti. Bebeklerine doğum belgesi çıkarmaya giden baba Muhammed Ebu El-Kumsan, döndüğünde acı haberle yıkıldı. Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda sesi kısılıncaya kadar ağlayan babanın hüznü yürekleri dağladı.

04:00 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:32 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Deyr el-Belah'a göç etmek zorunda kalan Filistinli baba Muhammed Ebu El-Kumsan, dört gün önce doğan ikiz bebekleri için doğum belgesi çıkarmaya gitti. Geri döndüğünde ise ikiz bebeklerinin ve eşinin İsrail saldırısında öldüğünü öğrendi. Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusunda sesi kısılıncaya kadar ağlayan babanın yaşadığı hüzün görenlerin yüreklerini dağladı.

Öte yandan 7 Ekim'den beri Gazze'de İsrail tarafından katledilenlerin sayısı 40 bini geçti. İsrail dün de Gazze'de 32 Filistinliyi öldürdü, 88 Filistinliyi ise yaraladı.



#Soykırım
#İsrail
#Filistin
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