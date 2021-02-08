Doktorlar gözlerine inanamadı: Çocuğun midesinden 54 tane mıknatıslı bilye çıktı

Midesinden öyle birşey çıktı ki...

Irak'''ta bir şahsın midesinden çıkan şey görenleri şoke etti. Bir amatör kameraya yansıyan görüntülerde acil bir hastaya müdahale edildiği görülüyor. Hastanın midesine kaçan şeyi çıkarmaya çalışan doktorlar büyük bir uğraş veriyor. Şahsın midesine kaçan şeyin ne olduğu büyük merak uyandırırken ortaya çıkan sonuç izleyenleri bir hayli şaşırtıyor. Midesinden koca paslı bir anahtar çıkarılan hasta, kısa süre sonra kendisine geliyor.