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Dünya Doktorların öldü teşhisiyle morga kaldırılan kadının yaşadığı ortaya çıktı
ASYA

Doktorların öldü teşhisiyle morga kaldırılan kadının yaşadığı ortaya çıktı

Rusya’nın Kursk şehrinde bir hastanede ameliyat esnasında öldüğü belirtilerek morga kaldırılan yaşlı bir kadının yaşadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Rusya'nın Kursk şehrinde doktorların 'öldü' teşhisi koyduğu yaşlı bir kadının yaşadığı ortaya çıktı.
Rusya'nın Kursk şehrinde doktorların 'öldü' teşhisi koyduğu yaşlı bir kadının yaşadığı ortaya çıktı.

Rusya’nın Kursk şehrinde bir hastanede öldüğü belirtilerek morga kaldırılan bir kadının yaşadığı ortaya çıktı.
Rusya’nın Kursk şehrinde yaşlı bir kadın, bağırsak ameliyatı için hastaneye yatırıldı.

  • Ameliyat sırasında kadının nefes alışı durdu ve doktorların 30-40 dakika boyunca kadını hayata döndürmek için gerekli tıbbi uygulamaları yapmasına rağmen kadın, hiçbir hayati belirti göstermedi. Doktorlar kadına öldü teşhisi koydu ve kadın morga kaldırıldı. Ancak, daha sonra morga giren bir doktor burada kadının hareket ettiğini ve kendine geldiğini fark etti.

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TIBBİ CİHAZ YETERSİZLİĞİ SONUCU DOKTORLARDAN YANLIŞ TEŞHİS

Yerel medya, şehirdeki hastanelerin çoğunda kişinin beyin hareketlerini gösteren cihazlar bulunmadığı için doktorların hastaların ölüp ölmediğini, ‘nefes alma ve nabız atışı’ gibi dış belirtilere bakarak teşhis ettiğini duyurdu.

Nabzın düşük olması halinde ise doktorların bunu fark edemedikleri, böylelikle hastaya öldü teşhisi konabildiği belirtildi.

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