Doktorların öldü teşhisiyle morga kaldırılan kadının yaşadığı ortaya çıktı

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Fahrettin Altun'dan muhalefete çağrı: Hala bir cevap veremediniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" dedi.