Dünya Dokunduğunuz yere dikkat edin Koronavirüs tutunduğu yerde günlerce yaşıyor
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Dokunduğunuz yere dikkat edin: Koronavirüs tutunduğu yerde günlerce yaşıyor

Uzmanlar, pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün tutunduğu yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabildiğine ilişkin bilgi verdi. Yapılan araştırmalarda virüsün, çelikte 72, kağıtta 120 saat, plastikte ise 5 gün yaşayabildiği belirlendi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs çelikte 72 canlı kalabiliyor.
Koronavirüs çelikte 72 canlı kalabiliyor.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tutunduğu yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabildiğine ilişkin bilgi verdi.

Yarılanma ömrü 8 saat

Tıp dünyasının saygın dergilerinden New England Journal of Medicine'da 17 Mart 2020 tarihinde yeni bir makalenin yayımlandığını belirten İlhan, "Araştırmada, Kovid-19'un paslanmaz çelik yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabildiği belirlendi. Çalışmada, virüs yoğunluğunun bu yüzeylerde yarılanma ömrünün ise 5.6-6.8 saat arasında olduğu ortaya kondu" bilgisini verdi.

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Tutunduğu yerde kalıyor

  • Prof. Dr. İlhan, yine benzer araştırmalarda da virüsün diğer yüzeylerdeki tutulumuna ilişkin sürenin belirlendiğini anlatarak, "Araştırmalar, virüsün kağıt üzerinde 4-5 gün (96-120 saat), plastikte 5 gün (120 saat) havada 3 saat, alüminyumda 2-8 saat, korunmak için de sık kullanılan ameliyat eldivenlerinde 8 saat, tahtada ve camda 4 gün (96 saat) kalabildiğini gösteriyor" diye konuştu.

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Yüzeylere temastan sonra el temizliği yapılmalı

Araştırma sonuçlarını değerlendiren İlhan, günlük hayatta kapı kolundan, asansör düğmesine, taşıtlardan, yiyecek içecek kaplarına hemen her yerde plastik ve çelik kullanıldığına dikkati çekti ve bu tür yerlerin temizliğinin de en az el temizliği kadar önem taşıdığını vurguladı.

Saç ve sakala dikkat

Virüs bulaşında vücuttaki en riskli yerlerden birinin de saç ve sakal olduğuna işaret eden İlhan, "Saç ve sakal, virüsün üremesi için uygun yerlerdir. Bu nedenle saç ve sakalın kısa kesilmesi ve gerekli yerlerde bone kullanılması uygun olacaktır" uyarısında bulundu. Prof. Dr. İlhan ayırca, mümkün olan her koşulda evde kalmaya ve sosyal izolasyona uyum sağlamaya özen gösterilmesinin yaşamsal öneme sahip olduğuna işaret etti.

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