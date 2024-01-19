Dokunulmazlığı kaldırılacak mı? İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hakkında Davos ziyareti sırasında suç duyurusu yağdı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin yargı reformu planının ardından, ülkesindeki durumun "çok tehlikeli, siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili sonuçları olabileceği" uyarısında bulundu. Koalisyon hükümeti ve muhalefetten krizin tüm taraflarıyla bir araya geldiğini hatırlatan Herzog, durumun oldukça endişe verici ve zor olduğunu ve meselenin siyasi çözüm ile ilişkili olmayıp bir ümit ve denge kuracak şeklin bulunması için müthiş bir çaba sarfedilmesi gerektiğinin altını çizdi.