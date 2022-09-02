Donald Trump: FBI bana kumpas kurdu

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ülkenin eski başkanı Donald Trump’ın Florida’daki malikanesine düzenlediği baskın ve yaptığı arama sonrasında Trump’tan çok sert tepki geldi. Eski ABD Başkanı, FBI’ın kendisine kumpas kurduğunu belirterek, detayları kamuoyuyla paylaştı. Trump, “FBI beni dağınık ve suçlu göstermek için Mar-a-Lago’daki malikanemde çekilen fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı. FBI ajanları kasten dosyaları ve verileri yere saçtı. Sanki bunları ben etrafa atmışım gibi bir algı yaratmak istediler” yorumunu yaptı.

Trump, “Dosyaların yere dağınık bir şekilde dağıtıldığı fotoğraf ile ilgili bir kafa karışıklığı var. FBI’ın benim evime yaptığı baskında bütün dünyaya bunu göstermek istediler. Fakat bu yanlış. O dosyaları karton kutulardan çıkararak halıların üzerine döktüler ve sanki büyük bir bir şey bulmuş gibi yaptılar. Bunları ben dağıtmadım, onlar dağıttı. Algı karıştırıcı bir durum” dedi.

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