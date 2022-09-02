Dünya Donald Trump FBI bana kumpas kurdu
AMERİKA

Donald Trump: FBI bana kumpas kurdu

ABD eski Başkanı Donald Trump: FBI ajanları kasten dosyaları ve verileri yere saçtı. Sanki bunları ben etrafa atmışım gibi bir algı yaratmak istediler. Mar-a-Lago’daki malikânemde çekilen fotoğrafları kamuoyu ile paylaştılar. Bana kumpas kurdular.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump: FBI bana kumpas kurdu
Donald Trump

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ülkenin eski başkanı Donald Trump’ın Florida’daki malikanesine düzenlediği baskın ve yaptığı arama sonrasında Trump’tan çok sert tepki geldi. Eski ABD Başkanı, FBI’ın kendisine kumpas kurduğunu belirterek, detayları kamuoyuyla paylaştı. Trump, “FBI beni dağınık ve suçlu göstermek için Mar-a-Lago’daki malikanemde çekilen fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı. FBI ajanları kasten dosyaları ve verileri yere saçtı. Sanki bunları ben etrafa atmışım gibi bir algı yaratmak istediler” yorumunu yaptı.

Trump, “Dosyaların yere dağınık bir şekilde dağıtıldığı fotoğraf ile ilgili bir kafa karışıklığı var. FBI’ın benim evime yaptığı baskında bütün dünyaya bunu göstermek istediler. Fakat bu yanlış. O dosyaları karton kutulardan çıkararak halıların üzerine döktüler ve sanki büyük bir bir şey bulmuş gibi yaptılar. Bunları ben dağıtmadım, onlar dağıttı. Algı karıştırıcı bir durum” dedi.

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Macron'un mahremi Trump'ın evinden çıktı: Malikanedeki dosyaların sırrı ifşa oldu

ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
FOTOĞRAF 12
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ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.
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Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. \"Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur\" dedi.
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Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, \"Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi\" suçlamasında bulundu.
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Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, \"Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor\" değerlendirmesinde bulundu.
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Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan \"Watergate\" skandalına benzetti.
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Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.
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Adalet Bakanlığı'nın, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.
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Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.
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ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi.


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