Dünya Donald Trump mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı
AMERİKA

Donald Trump mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, Eski ABD Başkan Donald Trump’ın Kongre baskını konusunda ifade vermesi için celp kararı çıkardı.

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Haber Merkezi İHA
Donald Trump mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Kongresi’ne 6 Ocak 2021’de gerçekleştirilen baskınla ilgili soruşturmayı yürüten ABD Temsilciler Meclisinin oluşturduğu 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ı "Kongre baskınının merkezinde" olduğu gerekçesiyle mahkeme celbiyle ifadeye çağırdı. Buna göre 9 üyeden oluşan komite Trump’tan, kendisiyle Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bazı belgeleri 4 Kasım’a kadar sunmasını ve 14 Kasım’a kadar ifade vermesini istedi. Komite Başkanı Bennie Thompson ve Başkan Yardımcısı Liz Cheney imzalı mektupta, "Eski bir başkana yönelik mahkeme celbinin önemli ve tarihi bir eylem olduğunun farkındayız. Bu eylemi hafife almıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, "Herhangi bir ABD başkanının bir seçimi baltalamak ve barışçıl iktidar değişikliğini engellemek için yürütülen ilk ve tek girişimin merkezindeydiniz. Bu Capitol’e ve Kongre’ye kanlı bir saldırıyla sonuçlandı" denildi.

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Trump, komite tarafından ifadeye çağrılmıştı

6 Ocak Komitesi, 13 Ekim’de Trump’ın soruşturma kapsamında ifade verip vermemesi konusunda oylama yapmış, komite üyelerinin tamamı Trump’ın ifadeye çağrılmasına yönelik teklife "evet" oyu vermişti. Komite, Trump’ın "eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini" belirtmişti. Komitesi Başkanı Bennie Thompson, "Üyelerimizin ve müfettişlerin uzun süredir devam ettirdiği çalışmaları sayesinde Donald Trump’ın ABD demokrasisini alt üst etmeye yönelik bir çaba gösterdiğine ve bunun doğrudan 6 Ocak olayına yol açtığına dair hiçbir şüphe bırakmadık. 6 Ocak’ta olanların merkezindeki tek kişi o. Bu yüzden ondan ifade almak istiyoruz" demişti.

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Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.
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