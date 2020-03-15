Donald Trump rahatladı: Koronavirüs testi negatif çıktı

Dünya

ABD Başkanı Trump: Koronavirüs testi oldum, sonuçları bekliyoruz

Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdiye dek ABD'de koronavirüsten 50 kişi hayatını kaybetti. Ekibimiz virüsü yenmek için çok çalışıyor. Virüsle mücadele için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdık" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, cuma akşamı koronavirüs testi olduğunu, ancak sonuçları henüz almadığını belirtti. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Avrupa'dan ülkeye seyahat yasağının genişletildiğini, İngiltere ve İrlanda'nın da listeye eklendiğini açıkladı.