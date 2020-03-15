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AMERİKA

Donald Trump rahatladı: Koronavirüs testi negatif çıktı

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı. Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde görüştüğü Brezilyalı isimler arasındaki dört kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

Test negatif çıktı

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.

Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.

Trump'ın koronavirüs testi sonucunu içeren belge

Brezilyalı isimlerle bir araya görüşmüştü

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  • Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

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