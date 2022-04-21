Donald Trump sunucuya 'aptal' deyip röportajı terk etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Talk TV'de Piers Morgan'un sunduğu 'Uncencored' (Sansürsüz) programına konuk oldu. Röportajın yayınlanan fragmanı büyük ses getirdi. Tamamı 25 Nisan'da yayınlanacak röportajın önizlemesinde, sunucu Morgan, Trump'a yayın boyunca "dosdoğru" olacağını söyledi.

OYNAT 00:21 Eski ABD Başkanı Donald Trump sunucunun konuşmasına sinirlenince yayını terk etti Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Talk TV'de Piers Morgan'ın sunduğu 'Uncencored' (Sansürsüz) programına konuk olduğu fragman yayınlandı.



Piers Morgan'ın sunduğu programdan yayınlanan fragmanda, Eski ABD Başkanı Trump'ın, sunucunun 'Özgür ve adil bir seçim oldu ve siz kaybettiniz.' sözlerine sinirlenerek röportajı sonlandırdığı görüldü.



Program 25 Nisan Pazartesi ABD saatiyle akşam 20.00'de yayınlanacak.

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"SENDEN DAHA DÜRÜSTÜM "

Trump, "Çok dürüst bir adam olduğumu düşünüyorum. Senden çok daha dürüst" şeklinde karşılık verdi.

Sözü 2020 başkanlık seçimlerine getiren Morgan, "Özgür ve adil bir seçim oldu, kaybettiniz." dedi.

'APTAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Bunun üzerine sinirlenen Trump, "Bunu sadece bir aptal düşünür." dedi. Morgan'ın "Aptal olduğumu mu düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Amerikalı siyasetçi, "Evet, şimdi düşünüyorum." yanıtını verdi.

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RÖPORTAJI TERK ETTİ

Morgan'ı dürüst olmamakla ve yalancılıkla suçlayan Donald Trump, röportajı sonlandırmakla ilgili isteğini dile getirdikten sonra ayağa kalkıp salonu terk etti.

YENİDEN ADAY OLMAYA HAZIRLANIYOR

ABD'nin 45'inci Başkanı Trump'ın, röportaj sırasında savunmacı bir izlenim verdiği görüldü.

2020 yılında Joe Biden'a kaybettiği seçimlerde hile yapıldığını öne süren Trump'ın, 2024 seçimlerinde üçüncü kez aday olmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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