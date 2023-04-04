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Dünya

Donald Trump tutuklandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 'sus payı' davası kapsamında resmen tutuklandı. Mahkeme bölgesi demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgede bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

21:08 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan dava kapsamında New York'taki adliyeye geldi.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan dava kapsamında New York'taki adliyeye geldi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle 'sus payı' davası kapsamında tutuklandı. Manhattan Ceza Mahkemesinin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu. Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

Sus payı davası

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden dün New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti. ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.



#ABD
#Donal Trump
#Gözaltı
22 dakika önce
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