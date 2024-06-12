Donald Trump'ın 'Taylor Swift' yorumu gündem oldu: Bence güzel ama...

Daha önce Başkan Joe Biden tarafından ülkedeki genç oyları kazanmanın anahtarı olarak görüldüğü belirtilen ünlü şarkıcı Taylor Swift bir kez daha politika gündemine oturdu.





Eski ABD Başkanı Donald Trump odağına bu defa dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift'i aldı.

Trump bu ayın sonunda raflarda yerini alması beklenen Variety Genel Yayın Yönetmeni Ramin Setoodeh'in yeni kitabı 'Apprentice in Wonderland'de genç şarkıcının dış görünüşünden bahsetti.

'Güzel ama liberal'

Sarkıcı hakkındaki düşüncelerini paylaşan 77 yaşındaki Trump, "Tam bir yıldız" diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bence çok güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Onun liberal olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Bence o çok güzel, aslında alışılmadık derecede güzel!"





Variety'de yayınlanan bir alıntıya göre, Trump ayrıca, "Yasal olarak liberal mi? Rol yapmıyor mu? Bir country yıldızının liberal olarak başarılı olabilmesi beni şaşırtıyor" dedi.

Gazze'ye sessiz kaldığı için tepki gördü

Başkan adaylarının medet umduğu Taylor Swift ise siyasi görüşleri konusunda genel olarak sessiz kalırken, geçtiğimiz aylardan bu yana Gazze'de devam eden insani kriz konusunda yorum yapmadığı için eleştiri oklarına hedef oldu.

Swift'in 2016 seçim döneminde Cumhuriyetçi olduğu söyleniyordu. 2018'de ABD ara seçimleri için iki Demokrat Parti adayını desteklediğinde siyasi görüşlerini ilk kez kamuoyuyla paylaşmış oldu.





O dönemde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "Geçmişte siyasi görüşlerimi açıkça dile getirme konusunda isteksizdim ancak son iki yılda hayatımda ve dünyada meydana gelen bazı olaylar nedeniyle artık bu konuda çok farklı hissediyorum" ifadelerini kullandı.





"Oyumu her zaman bu ülkede hepimizin hak ettiğine inandığım insan haklarını koruyacak ve bunlar için mücadele edecek adaya göre kullandım ve kullanacağım."





Aynı yıl George Floyd protestolarının ardından Trump'ı eleştirmiş, 2020'deki seçimlerde Joe Biden ve Kamala Harris'i desteklemişti.





Sosyal medya hesabından Trump'ı hedef alan Swift, "Başkanlığınız boyunca beyazların üstünlüğü ve ırkçılık ateşini körükledikten sonra şiddet tehdidinde bulunmadan önce ahlaki üstünlük taslamaya cüret mi ediyorsunuz? 'Yağma başladığında ateş de başlar' mı??? Kasım ayında sana oy vermeyeceğiz" demişti.





Swift'in yaklaşan 2024 seçimleri için kimi desteklediğini henüz açıklamamış olması ve Biden'ın da 'yaşlı' olduğu algısını yıkarak gençlerin oyunu kazanmak için ünlü yıldızdan medet umduğuna dair haberler de Trump'ın MAGA (Make America Great Again-Amerika'yı Yeniden Harika Yap) destekçilerini harekete geçirdi.















