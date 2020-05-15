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Dünya Donald Trumptan F-35 itirafı Türkiye parçaları vermezse ne yaparız
AMERİKA

Donald Trump'tan F-35 itirafı: Türkiye parçaları vermezse ne yaparız

F-35’lerin ana gövdesinin Türkiye’de üretildiğini hatırlatan ABD Başkanı Donald Trump, “Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var ama ya olmasa ne olacak? ‘Size F-35 parçalarını vermiyoruz’ deseler ne yapacağız?” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD’nin tedarik zincirinin dışa bağımlılığı konusuna değinen ABD Başkanı Donald Trump “dünyadaki en iyi savaş uçağı” olarak nitelendirdiği F-35’lerin Türkiye’de ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini örnek gösterdi. Trump, Fox Business kanalına verdiği mülakatta, Çin ile tüm ilişkileri kesmeleri durumunda 500 milyar dolar kar edebileceklerini savunan Trump, “Tüm ürünlerimizi ABD’de üretmeliyiz.” diye konuştu.

KAFA KARIŞTIRDI

  • Trump, “F-35’lerin ana gövdesi Türkiye’de üretiliyor ve Türkiye’den gönderiliyor. Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, ama ya olmasa ne olacak? ‘Size F-35 parçalarını vermiyoruz’ deseler ne yapacağız?” yorumunda bulundu. ABD yönetimi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasının ardından, geçen yıl temmuz ayında Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı. Buna rağmen Trump’ın Türkiye’nin hala F-35 parçalarını temin ettiğini söylemesi kafa karışıklığına yol açtı. Türkiye’nin programdan resmi olarak çıkarılma süreci ise henüz tamamlanmadı.

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