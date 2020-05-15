Donald Trump'tan F-35 itirafı: Türkiye parçaları vermezse ne yaparız

ABD'de yemek servisi için robotlar devreye girdi

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de salgın nedeniyle bir çok kişi yemek dağıtan insansız araçlara yönelirken, ülkede robotlu yemek servisi başladı. Robotların sahibi Starship ve Kiwibot firmalarının yöneticileri yaptıkları açıklamalarda daha önce görülmemiş bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını ve talebi karşılamak için yeni robotların önümüzdeki günlerde sayılarının artacağını belirttiler.