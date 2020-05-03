Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Donald Trumptan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yorumu Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum
AMERİKA

Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yorumu: Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden fabrika açılışında fotoğrafları ortaya çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum." ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump geçtiğimiz dönemde de Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında iyi dileklerde bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump ve Kim Jong-un
Donald Trump ve Kim Jong-un

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fabrika açılışındaki fotoğraflarına ilişkin, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum." yorumunu yaptı.

İyi olduğunu görmekten memnunum

Son zamanlarda Kuzey Kore liderinin sağlığının yerinde olmadığı yönündeki haberlere atıfta bulunan Trump, Twitter hesabından bir değerlendirmede bulundu.

Trump, "Onun geri döndüğünü ve iyi olduğunu görmekten memnunum." ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un'u bir Türk görüntülemiş

Kuzey Kore lideri Kim, fabrika açılışında görüntülendi.

Öte yandan Trump'ın yorum yaptığı Kim Jong-un'un ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışına katıldığını gösteren fotoğrafların bir Türk tarafından paylaşılmış olması ise dikkati çekti.

Çok sayıda iddia ortaya atılmıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Spekülasyonlara neden oldu

  • Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.
  • ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
  • İddiaların ardından Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlanmıştı.

ABD Başkanı Trump'tan kafa karıştıran Kim Jong-un açıklaması: Bir açıklama yapacaktı ama belli ki yapamadı
DÜNYA
ABD Başkanı Trump'tan kafa karıştıran Kim Jong-un açıklaması: Bir açıklama yapacaktı ama belli ki yapamadı
Abone Ol Google News
Geceye bir İstanbul fotoğrafı bırak

Geceye bir İstanbul fotoğrafı bırak

​Twitter'da başlattığımız etkinlikte sizlerden gelen paylaşımları derledik.
İyi olduğunu görmekten memnunum

İyi olduğunu görmekten memnunum

​Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yorumu.
İnandık ve yaptık

İnandık ve yaptık

​Pandemi sürecindeki yerli atak ile biz biz yetiyoruz.
Sapkınlığı meşrulaştırma!

Sapkınlığı meşrulaştırma!

​Yirmi sekiz STK, Ankara Barosu için imza kampanyası başlattı.
Gazeteci<br>olmak istiyordu

Gazeteci
olmak istiyordu

​Çocuğumun dağa kaçırılmasından HDP sorumlu.
Emir<br>köşeye sıkıştı

Emir
köşeye sıkıştı

​Sudan ve Çad üzerinde paralı asker arayışına başladı.

Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.
Ulusal güvenliğin<br>başı sağlık

Ulusal güvenliğin
başı sağlık

Z Raporu'nun mayıs sayısı bayilerde.
Yöresel ürün<br>dijital pazarda

Yöresel ürün
dijital pazarda

​Küçük çiftçilere de pazara açılma imkanı sağlıyor.
Telafi<br>eğitimi 5 hafta

Telafi
eğitimi 5 hafta

​4 haftası haziranda, kalan 1 hafta ise eylülde olacak.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Titiz bakım şart

Titiz bakım şart

Minik savaşçılar olan prematüre bebekler için enfeksiyon riski.
Bu yoldan dönmeyeceğiz

Bu yoldan dönmeyeceğiz

​AK Parti'ye dönüşünün üçüncü yılında duygusal paylaşım.
Tek tek sildiler

Tek tek sildiler

​Vuhan laboratuvarı fotoğrafları örtbas etti.
Günlük 5 bin<br>test üretecekler

Günlük 5 bin
test üretecekler

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.