Dünya Donmak yerine protesto et Almanyada enerji fiyatları nedeniyle bir grup hükümeti eleştirdi
AVRUPA

Donmak yerine protesto et: Almanya'da enerji fiyatları nedeniyle bir grup hükümeti eleştirdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup, artan enerji fiyatları nedeniyle hükümeti protesto etti.

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Haber Merkezi AA
Donmak yerine protesto et: Almanyada enerji fiyatları nedeniyle bir grup hükümeti eleştirdi
Almanya.

Hükümet ortağı Yeşiller Partisi binası önünde düzenlenen gösteride gruptakiler, hükümetin savaş nedeniyle Alman hane halkının ekonomik yükünün artmasına neden olan politikalarına pankart ve sloganlar tepki gösterdi.

'Donmak yerine protesto et'

  • "Yeter artık - donmak yerine protesto et" sloganı ile toplanan yaklaşık 800 kişi, doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yasal bir üst sınır getirilmesi, doğal gazda verginin kaldırılması ve enerji sektörünün sosyalleştirilmesi çağrısında bulundu.

Gruptakilerden bazıları, "Sıkı giyinmek zorunda olan biz değiliz, bize yanlış politikaları yüzünden donmamız gerektiğini söyleyen hükümetteki kişiler" diye bağırdı.

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