Dönüştürülen plastik daha zararlı: Plastik şişelerden içeceklere 150 kimyasal madde sızdığı tespit edildi ​

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1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilk geçen engelliler mutlu: Çok keyifliydi büyülendik

1915 Çanakkale Köprüsü’nü açılıştan bir gün önce geçme fırsatı bulan görme ve bedensel engelliler mutlu. Halis Kuralay: Taşıtların olmadığı bir ortamda özgürce koşmak istiyorum, dedim. Çok keyifliydi. Görme engelli olarak köprüyü gönül gözüyle geçtim. Hamide Doğangün: En son Avrupa Tokyo Olimpiyatları’na katıldım. Oralarda gördüğüm köprülerin hiçbiri bu kadar güzel değildi, büyülendim.