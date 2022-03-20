Dönüştürülen plastik daha zararlı: Plastik şişelerden içeceklere 150 kimyasal madde sızdığı tespit edildi ​

Geri dönüştürülmüş plastik şişelerin içeceklere daha fazla kimyasal sızdırdığı ortaya çıktı. Londra Brunel Üniversitesi’nden araştırmacılar, plastik şişelerden içeceklere sızan 150 kimyasal buldu ve bunlardan 18’inin yönetmelikleri aşan seviyelerde olduğunu saptadı. Araştırmacılar yeni ve geri dönüştürülen plastik şişeleri de birbiriyle kıyasladı. Dönüştürülmüş plastik şişelerdeki içeçeklerin yeni şişelerdeki içeçeklere oranla daha yüksek kimyasal içerdiği tespit edildi. Araştırmacı Dr. Eleni Iacovidou ise sağlık için plastik kullanımının azaltılması gerektiğini vurguladı.