Dört olimpiyat altın madalyalı İngiliz atlet Sir Mo Farah: Ailem için itiraf ettim

Dört olimpiyat altın madalyalı İngiliz atlet Sir Mo Farah, BBC’nin hazırladığı bir belgesel kapsamında babasını iç savaşta kaybettikten sonra başka bir çocuğun adını alarak Somali’den İngiltere’ye nasıl yasa dışı bir şekilde getirildiğini açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Ünlü atlet bu itirafı eşi ve çocukları için yaptığını söyledi. Beden eğitimi öğretmeninin onu köle gibi yaşadığı bir hayattan nasıl kurtardığının detaylarını paylaşan Farah, İngiltere’ye getiren ailenin kendisini köle gibi kullandığını ev hizmetçisi olarak çalıştırdığını belirtmişti. Gerçek adının Hüseyin Abdi Kahin olduğunu söyleyen başarılı sporcu Londra 2012 ve Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda 5 ve 10 bin metrede toplam dört altın madalya kazanmıştı.

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