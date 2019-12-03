Dörtlü Zirve sona erdi: Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson ile bir araya geldi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına başladı.
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile katılacağı Suriye konulu Dörtlü Zirve için Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde gazetecileri selamladı.
Erdoğan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu 4’lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.
Tarihi zirve, yaklaşık 1 saat sürdü. Zirve çıkışı çok kısa bir açıklama yapan Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "İyi ve yararlı bir görüşme yaptık" açıklamasını yaptı.
Liderler Buckingham Sarayı’nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı’nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.
NATO’nun 70. kuruluş yıl dönümü kutlaması dolayısıyla Londra’da hareketli saatler yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen resepsiyona katılmak üzere Buckingham Sarayı’na geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra’da İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve’ye katılmasının ardından Buckingham Sarayı’nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.