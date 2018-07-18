Dosyaya elini sürmedi

Putin, Rusya’nın ABD Başkanı Trump ve ailesi ile ilgili izleme faaliyetlerinde bulunduğu iddialarını kesin bir dille reddetti. Ellerinde Trump ve ailesi hakkında hiçbir uygunsuz bilgi olmadığını belirten Rus lider, “Bunu söylerken Başkan Trump’ı aşağılamak istemiyorum, belki kulağa kaba gelebilir. Ancak başkanlığa adaylığını koymadan önce onunla ilgilenmiyorduk. Sadece zengin biriydi” ifadelerini kullandı. Rusya’nın istese dahi Trump’ı izlemek için yeterli kaynağı olmadığını belirten Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nun her yıl iş dünyasının önde gelen 500 ismini ağırladığını ve çoğunun bir iş adamı olarak Trump’tan çok daha güçlü olduğunu ifade etti. Putin, göreve geldiği 2000 yılından beri neyin değiştiği sorusuna ise “Benimle ilgili hiçbir şey değişmedi. Ama Batı’ya ne olduğunu bilmek isterim” cevabını verdi.

BİZ ABD DEĞİLİZ!

İddiaları reddederken ABD’ye laf atmayı da ihmal etmeyen Rus lider, “İstihbarat servisimizin bunların her birine karşı izleme faaliyeti yürüttüğünü düşünüyor musunuz gerçekten? Biz ABD gibi bunu yapmayız. Yeterli kaynağımız yok” dedi. Putin, Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da “Tamamen saçmalık” olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, “Rusya bir devlet olarak bırakın seçimlere müdahaleyi, ABD’nin iç işlerine de asla müdahale etmedi” ifadelerini kullandı. Programı sunan Wallace’ın, Özel Savcı Robert Mueller’ın hazırladığı ve 12 Rus istihbarat üyesinin seçimlere müdahaleyle suçlandığı raporu uzatması üzerine Rus lider Putin, “Bunlar ABD içindeki siyasi oyunlar. Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri bu iç siyasi anlaşmazlıklara tutsak etmeyin” diyerek, dosyayı eline almadan Wallace’tan bir kenara koymasını rica etti.