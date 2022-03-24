Dünya Biden yönetimi Mehmet Öze kapıyı gösterdi Ya istifa et ya da seni görevinden alacağız
AMERİKA

Biden yönetimi Mehmet Öz'e kapıyı gösterdi: Ya istifa et ya da seni görevinden alacağız

ABD'de Joe Biden yönetimi, Senatörlük yarışına giren Mehmet Öz'e mektup gönderdi. ABD Başkanlığı Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ndeki görevinden istifa etmesini istedi. Mektuba cevap veren Öz, istifa etmeyeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
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Mehmet Öz

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yarışına giren Mehmet Öz'e gönderdiği resmi mektupla, Öz'den Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'nden istifa etmesini istedi. Aksi takdirde görevine son verileceğini bildirdi.

Biden, Doktor Öz'ün yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'nin Georgia'daki senato adayı Herschel Walker'a da aynı taleple mektup gönderdi. Mektuplarda, dün yerel saatle 18.00'a dek istifa etmemeleri halinde konseydeki görevlerine son verileceği bildirildi.

Öz ve Walker, eski Başkan Donald Trump döneminde Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne atanmıştı.

Kaynaklar, federal bölge seçimlerine aday olan isimlerin Beyaz Saray'a bağlı bir kurumda görev almasının Biden yönetiminin politikalarına ters olduğuna dikkat çekildi.

Karara tepki gösteren Mehmet Öz, yayımladığı açıklamada, "Başkan Trump beni iki dönem için atamıştı. Belli ki Joe Biden, Covid'le mücadelede kalıplaşmış korku salan çizgisine tam olarak uymayan kimseyi etrafında istemiyor. Verdiğim hizmetle gurur duyuyorum ve istifa etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

FETÖ'yü savunmuş, Türk vatandaşlığından çıkacağını söylemişti

Mehmet Öz'ün Pennsylvania'dan Cumhuriyetçiler adına senatörlük yarışına girme kararı tartışma yaratmıştı. Öz'ün Türk vatandaşlığı ve Müslüman kökeni, ABD siyasetinde bazı eleştirilere yol açmıştı. Bu eleştirilerin ardından Öz, seçilmesi durumunda Türk vatandaşlığını bırakacağını açıklamıştı.

Seçim kampanyasına FETÖ elebaşı Gülen'i savunarak başlayan Öz, "Gülen'e dokunulamaz. Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecek" demişti.

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