|
Dünya

DSÖ Gazze'deki içler acısı durumu ortaya koydu: İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de içler acısı durum giderek kötüleşiyor. İnsanlığı ayaklar altına alan İsrail'in neden olduğu olumsuz yaşam şartlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi. DSÖ Ofisi yaptığı açıklamada, Gazzelilerin hayal bile edilemeyecek şartlara katlandığı ifade edilerek, "Binlerce kişi soğuk ve yağmura karşı elverişli düzeyde barınaktan yoksunken, hastalıklar durumu daha da zorlaştırıyor” ifadeleri kullanıldı.

20:39 - 2/02/2024 Cuma
IHA
Gazze
Gazze

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ofisi tarafından, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden ablukasına yönelik yapılan açıklamada, “İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor” denildi.

"İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 119 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede sürdürdüğü acımasız saldırılar yerleşim yerlerini yok ederken, çoğu çocuk ve kadın 27 bin 131 Filistinliyi ise hayattan kopardı. Soğuk kış günlerinde barınacak yeri kalmayan veya çadırlarda yaşamlarını sürdüren Filistinliler için zaten zor olan durum ise daha da kötüleşiyor. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, “İnsanlar hayal bile edilemeyecek şartlara katlanıyor. Bitkin, aç ve travma geçirmiş durumundalar. Aileler her şeylerini kaybettiler ve defalarca yerinden edilmeyle karşı karşıyalar. Binlerce kişi soğuk ve yağmura karşı elverişli düzeyde barınaktan yoksunken, hastalıklar durumu daha da zorlaştırıyor” ifadeleri kullanıldı.



#Gazze
#İsrail
#Saldırılar
#Dünya Sağlık Örgütü
#DSÖ
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak, ne kadar oldu 2024? İşte ödeme takvimi...