DSÖ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan insani koridor talep etti

Amerika'nın Sesi'nde (VOA) yer alan habere göre Mike Ryan, \"Sağlık tesislerine kasıtlı saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve bu nedenle, her durumda savaş suçlarını temsil eder\" dedi. Ryan, \"Bu saldırılara tanık olmayı ve onları belgelemeyi sürdürüyoruz. Birlemiş Milletler sisteminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ve diğer kurumların bu saldırıların ardındaki suç niyetini değerlendirmek için gerekli soruşturmaları yapacağına güveniyoruz\" diye konuştu. Ryan, 200 vakanın Ukrayna sağlık tesislerine yönelik saldırıların tamamı olmadığını, yalnızca WHO’nun doğrulayabildiği saldırılar olduğuna dikkat çekti. Kiev, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana bu tür yaklaşık 400 saldırı olduğunu savunuyor.<br>