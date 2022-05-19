DSÖ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan insani koridor talep etti

DSÖ Genel Direktörü, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesine dair “Dışişleri Bakanı Lavrov ile Rusya'nın küresel sağlık meselelerine katılımı, DSÖ ile çalışılması ve Ukrayna'daki sağlık durumu hakkında konuştum. Sağlık yardımı için Mariupol, Herson, Güney Zaporijya ve diğer kuşatılmış bölgelere güvenli erişim talep ettim. Siviller korunmalıdır” dedi.
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Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Acil Durum Programı Direktörü Mike Ryan, Kiev’e önceden duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdi. Mike Ryan Kiev’de düzenlenen basın toplantısında, sağlık tesislerine saldırmaktan kaçınmanın savaşan tarafların açık sorumluluğu olduğunu, ancak DSÖ'nün ülkedeki hastanelere ve kliniklere yapılan 200 saldırıyı belgelediğini söyledi.<br>
Amerika'nın Sesi'nde (VOA) yer alan habere göre Mike Ryan, \"Sağlık tesislerine kasıtlı saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir ve bu nedenle, her durumda savaş suçlarını temsil eder\" dedi. Ryan, \"Bu saldırılara tanık olmayı ve onları belgelemeyi sürdürüyoruz. Birlemiş Milletler sisteminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ve diğer kurumların bu saldırıların ardındaki suç niyetini değerlendirmek için gerekli soruşturmaları yapacağına güveniyoruz\" diye konuştu. Ryan, 200 vakanın Ukrayna sağlık tesislerine yönelik saldırıların tamamı olmadığını, yalnızca WHO’nun doğrulayabildiği saldırılar olduğuna dikkat çekti. Kiev, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana bu tür yaklaşık 400 saldırı olduğunu savunuyor.<br>
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna'da yaklaşık 400 sağlık kurumunu yıkıma uğrattığını veya zarar verdiğini söyledi. Rusya, Ukrayna ve Batılı ulusların olası savaş suçlarıyla ilgili suçlamalarını bugüne kadar reddetti ve savaşta sivilleri hedef almadığını savundu.<br>
WHO Başkanı Tedros da Kiev’deki basın toplantısında, \"Tüm Ukrayna halkına mesajım şudur; DSÖ yanınızda. Rusya Federasyonu'na bu savaşı durdurması için çağrıda bulunmayı sürdürüyoruz\" ifadelerini kullandı.<br>
5 Mayıs’ta ele geçirilen bir belgeye göre, WHO üye ülkeleri, 10 Mayıs’ta Moskova'daki büyük bir bölge ofisinin olası kapatılmasını içeren Rusya karşıtı bir kararı değerlendirecek. Üç diplomatik ve siyasi kaynak, karar taslağının Rusya’nın Birleşmiş Milletler’e bağlı WHO’nun yönetim kurulu üyeliğini askıya alma ve oy haklarının geçici olarak dondurulması gibi daha sert yaptırımları ise içermediğini söyledi. Büyük ölçüde AB diplomatlarınca hazırlanan ve bu hafta WHO’nun Avrupa bölge ofisine sunulan taslak, Ukrayna'nın Türkiye, Fransa ve Almanya dahil en az 38 üye tarafından imzalanan talebinin peşinden geldi.<br>
DSÖ Ukrayna'da 'savaş suçu' kanıtı arıyor
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Rusya'nın Ukrayna'daki sağlık tesislerine saldırılarını belgelediğini ve olası bir savaş suçları soruşturması için kanıt topladığını açıkladı.
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