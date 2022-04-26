DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldı

Camide toplanan Bosnalı Müslümanlar Peygamber Efendimiz için naat okudu

Bosna Hersek'te bir camide toplanan Müslüman Bosnalı cemaat, Hazreti Peygamber Muhammed aleyhisselam için yazılmış içinde 'Ey Rüzgar! Medine tarafına doğru estiğinde, ruhumun hayalini kurduğu kişiye selam götür.' sözleri geçen bir naatı hep bir ağızdan söyledi.



O anlar sosyal medyada gündem oldu.



