Dünya DSÖden Çinde hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama Paylaştıkları verilere inanmıyoruz
ASYA

DSÖ'den Çin'de hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama: Paylaştıkları verilere inanmıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin'de hızla artan koronavirüs vakalarına karşı endişe duyulduğunu belirtti. DSÖ'den yapılan açıklamada "Çin tarafından paylaşılan güncel verilerin doğru olduğuna inanmıyoruz" denildi.

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Haber Merkezi İHA
DSÖden Çinde hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama: Paylaştıkları verilere inanmıyoruz
Foto: Arşiv.

Çin'de hızla artan koronavirüs vakaları tüm dünyada endişeye neden oluyor.

DSÖ Acil Sağlık Programı Direktörü Mike Ryan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'de açıklanan verilerin doğru olup olmadığıyla ilgili kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

  • Halen Çin'deki tüm verilerin kendileriyle paylaşılmadığını söyleyen Ryan, "Çin tarafından paylaşılan hastalığa ilişkin güncel verilerin, hastaneye yatış oranlarının, yoğun bakımdaki hasta sayısının ve özellikle ölü sayılarının doğru olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Çin'den gelen yolculara kısıtlama

İtalya Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ay, Çin'den gelen yolculardan Covid-19 testi talep edileceğini duyurmuştu. İspanya ise, Avrupa ülkeleri arasında Çin'e kısıtlama uygulayan ikinci ülke olmuş ve Çin'den gelen yolculardan negatif Covid-19 testi veya aşı kanıtı talep etmişti. Fransa, yarından itibaren sınır kontrollerini artırarak Çin'den gelenlerden negatif Covid-19 testi veya son 24 saate ait negatif antijen testi göstermelerini zorunlu hale getirmişti. Avustralya, Kanada, Hindistan, İsrail, Malezya, Fas, Katar, Güney Kore, Tayvan ve ABD de Çin'den gelen yolculara kısıtlama uygulanacağını açıklayan ülkeler arasında yer almıştı.

Hindistan, Çin'in dışında Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Tayland'dan gelen yolculardan da negatif Covid-19 testi isteneceğini duyurmuş, bu ülkeler gelen, semptom gösteren veya testi pozitif çıkan yolcuların da karantinaya alınacağını açıklamıştı.

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