DSÖ'den dehşete düşüren açıklama: Gazzeliler açlıktan ölüyor

Terör devleti İsrail'in işlediği insanlık suçlarına ve mezalimine bir yenisi daha eklendi.

İşgalcilerin soykırım saldırılarına maruz kalan Filistinliler ayrıca açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla da boğuşuyor.

Ancak Filistinlilerin verdiği yaşam mücadelesi hayati boyutlara ulaşmış durumda. Korkunç açıklama ise Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi.

Gazze'de herkesin aç olduğunu, çoğu insanın açlıktan öldüğünü duyuran DSÖ, yeterli gıda olmaması durumunda daha fazla insanın hastalanacağı ve öleceği uyarısında bulundu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, "Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek." ifadeleri kullanıldı.











