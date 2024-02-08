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Dünya

DSÖ'den dehşete düşüren açıklama: Gazzeliler açlıktan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de herkesin aç olduğunu ve insanların çoğunun açlıktan öldüğünü duyurdu. Açıklamada ayrıca, yeterli gıda olmazsa daha fazla insanın hastalanacağı ve öleceği uyarısında da bulunuldu.

20:22 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:39 - 8/02/2024 Perşembe
AA
Gazze
Gazze

Terör devleti İsrail'in işlediği insanlık suçlarına ve mezalimine bir yenisi daha eklendi.

İşgalcilerin soykırım saldırılarına maruz kalan Filistinliler ayrıca açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla da boğuşuyor.

Ancak Filistinlilerin verdiği yaşam mücadelesi hayati boyutlara ulaşmış durumda. Korkunç açıklama ise Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi.

Gazze'de herkesin aç olduğunu, çoğu insanın açlıktan öldüğünü duyuran DSÖ, yeterli gıda olmaması durumunda daha fazla insanın hastalanacağı ve öleceği uyarısında bulundu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, "Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek." ifadeleri kullanıldı.




#Gazze
#Açlık
#Hastalık
#DSÖ
#Açlıktan Ölmek
27 dakika önce
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