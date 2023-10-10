DSÖ'den 'Gazze'ye insani koridor açılması' talebi

DSÖ, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim`den bu yana sürüyor. Saldırılarda İsrail`de hayatını kaybedenlerin sayısı 900`ü aştı. Gazze ve Batı Şeria`daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 143`ü çocuk, 105`i kadın olmak üzere 704`e yükseldi. Bu sırada İsrail, Gazze`deki 2 mülteci kampını hedef aldı. Bölge adeta enkaz yığınına döndü... Binalar yıkıldı, Filistinliler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu. 4 günden geriye ise bu fotoğraflar kaldı: Tüm ailesini kaybedenler, enkazdan kurtarılanlar, gözyaşı dökenler...
İsrail’in güneyindeki Rahat şehrinin Belediye Başkanı Ata Ebu Medigam, dördüncü gününe giren İsrail-Filistin çatışmasında kentte 19 İsraillinin hayatını kaybettiğini, onlarca yaralı olduğu kaydetti. Sivillerin güvenliğine yönelik ihmaller nedeniyle İsrail yönetimini suçlayan belediye başkanı, sığınakları olmadığını ve Tel Aviv yönetiminin kendilerini terk ettiğini söyledi.
İşgalci İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik konularındaki bilgeliğiyle övündüğünü yazan Haaretz, tek sorumlunun yine aynı isim olduğunu vurguladı. İsrail'in tehlikelere sürüklendiği, Filistinlilerin varlığının göz ardı edildiği belirtildi.